Посол Канади назвав напад на активістку Гандзюк злочином проти гідності

Посол Канади в Україні Роман Ващук відвідав у лікарні керуючу справами Херсонської міської ради, активістку Катерину Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою.

Посол Канади в Україні Роман Ващук назвав напад на керуючу справами Херсонської міської ради, активістку Катерину Гандзюк злочином проти гідності.

Про це посол написав у Twitter.

"Нині відвідав у лікарні Катерину Гандзюк, порозмовляв з нею і батьком. З обнадійливого: медична опіка й тверда воля Каті видужати. Не послам розслідувати, хто замовив (напад на активістку - УНІАН), для цього є численні правоохоронні органи. Таке варварське полювання на активістів - злочин проти гідності", - наголосив Ващук.

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Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі. 26 серпня активісти повідомили, що стан Гандзюк погіршився.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. У справі Гандзюк говориться, що на неї напали на замовлення представників правоохоронних та державних органів - відповідний фрагмент документу опублікував у Facebook генпрокурор України Юрій Луценко.

У справі про напад на Гандзюк фігурує 5 підозрюваних.