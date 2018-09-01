Юрій Бадзьо - український літературознавець, публіцист, громадсько-політичний діяч, учасник національно-демократичного руху в Україні від початку 1960-х років.

На 83-му році життя помер видатний український дисидент Юрій Бадзьо.

Про у Facebook повідомив інший дисидент, журналіст Олесь Шевченко.

«Щойно помер видатний український дисидент Юрій Бадзьо», - написав він.

Юрій Бадзьо народився 25 квітня 1936 року в с. Копинівці, нині Мукачівського району Закарпатської області - український літературознавець, публіцист, громадсько-політичний діяч, учасник національно-демократичного руху в Україні від початку 1960-х років.

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1958 закінчив філологічний факультет Ужгородського державного університету.

Працював в Інституті літератури імені Тараса Шевченка.

У 1961-1964 роках був членом Ради першого в Україні неформального об'єднання національно-демократичного напряму - Київського клубу творчої молоді. За участь у шевченківських вечорах та акціях протесту проти політичних арештів під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у серпні 1965 Бадзьо звільнили з роботи та виключили з КПРС.

За антирадянську пропаганду 12 грудня 1979 року був засуджений до 7 років ув'язнення, яке відбував у таборі в Мордовії, та 5 років заслання в Республіці Саха. Через відмову писати клопотання про звільнення вийшов на волю лише 9 грудня 1988 року.

У 1989-1990 роках працював завідуючим відділом Товариства української мови імені Т. Шевченка, 1990-1992 — голова Національної ради Демократичної партії України.

З червня 1993 року працював науковим редактором в Інституті філософії НАНУ.

Член Спілки письменників України з 1996 року. Автор численних публіцистичних статей, звернень, заяв про українських письменників, українську літературу, перекладів з німецької мови в періодичних виданнях.

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