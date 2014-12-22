В "Айдарі" пояснили конфлікт на Бориспільській трасі: водій вклинився у колону з "вантажем 200"

Сьогодні в мережі активно розповсюджують відео, на якому бійці "Айдару" вчинили свавілля на трасі Бориспіль-Київ. Вони зайняли всі чотири полоси руху і не пропускали водія, передає ТСН.ua.

В описі до відео, яке виклали на YouTube, було зазначено, що "айдарівці" навіть вдарили водія, коли змусили його зупинитися.

Однак, у прес-службі батальйону "Айдар" побиття спростовують, хоча конфлікт бійців із водієм підтверджують. За їхніми словами, "цивільному" водієві не варто було вклинюватися у похоронну процесію.

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"Можливо хлопці не зовсім правильно вчинили, у грубій формі пояснили. Хлопці супроводжували вантаж-200 і намагалися витримати колону. Наскільки ми знаємо, проти етичних правил влазити в колону, яка супроводжує вантаж. Там скрізь були вказівні знаки, були написи "вантаж-200"", - пояснили у прес-службі "Айдару".

Зазначимо, за свавілля на трасі Київ - Бориспіль вже відкрито кримінальне провадження. Як повідомляється, чоловік, який був за кермом "цивільного" авто, звернувся в міліцію із заявою про факт побиття.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження). Зараз потерпілому надано направлення на експертизу для встановлення ступеня нанесення тілесних ушкоджень. Досудове розслідування триває.