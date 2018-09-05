"З РФ воювати небезпечно": у мережі спалахнув скандал через шкільний підручник в Одеській області (фото)

Користувачів мережі вкрай обурив кричущий інцидент з підручником.

В Олександрівській школі Одеській області розгорівся скандал через те, що діти вивчають російську мову за підручником, у якому присутня пропаганда.

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Так, на сторінках підручника двоголового орла називають "символом величі" і застереженням про те, що "з РФ воювати небезпечно". Про це розповів громадський активіст Руслан Демчук, який і опублікував відповідні фото на своїй сторінці в Facebook.

"А ви бачили двоголову хижу курку в небі, з якою воювати небезпечно?! Одеська область. Рузка мову. 3 клас. Чому на п'ятому році війни з Російською Федерацією 8-річних дітей вчать поважати і боятися символів країни-агресора? Що дітям насильно вбивають у голови, в той час, коли їх возять по шпиталях, де поранені, зустрічах з АТОшниками?" — написав він.

Раніше в мережі розгорівся скандал через те, що в 27-й маріупольській гімназії навчають дітей за допомогою віршів, що прославляють РФ.