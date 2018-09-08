У Харкові затримали 30 нелегалів з В’єтнаму, яких незаконно переправляли з Росії до ЄС

Іноземці незаконним шляхом потрапили на територію України.

У Харкові затримали 30 нелегалів з В’єтнаму, яких злочинці незаконно переправляли з Росії до Євросоюзу.

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Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України, спробу переправити нелегалів припинили вчора, 7 вересня, оперативники поліції та ДПСУ.

Під час спецоперації у приватних помешканнях у місті за годину до відправлення на західний кордон було затримано 30 незаконних мігрантів, вихідців із В’єтнаму. Це переважно молоді люди, віком від 18 до 25 років, з яких 17 жінок.

За даними поліції Харківської області, іноземці незаконним шляхом потрапили на територію України та проживали у Харкові.

Співробітниками Головного управління державної міграційної служби в Харківській області відносно іноземців складені адміністративні протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу про адміністративні правопорушення. На даний час вирішується питання щодо їх видворення за межі нашої держави до країни походження.