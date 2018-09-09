Момент резонансної ДТП в Одесі з двома жертвами потрапив на відео

Після зіткнення машини відкинуло за межі проїзної частини на тротуар, де в цей час перебували пішоходи.

Момент автоаварії на 6-й станції Фонтану в Одесі, де дві людини загинули і четверо постраждали, потрапив на відео.

Чітко видно, що BMW рухався на заборонений (червоний) сигнал світлофора, пише "Таймер".

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Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася в суботу, 8 вересня, о 21:15 в Одесі на Фонтанській дорозі.

Водій автомобіля BMW виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофора і зіткнувся з автомобілем Skoda. Після зіткнення машини відкинуло за межі проїзної частини на тротуар, де в цей час перебували пішоходи. Водій виявився вуличним гонщиком.

В результаті ДТП загинули двоє перехожих, чотири людини були травмовані.

27-річний водій BMW Олег С. затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, поміщений в ізолятор тимчасового тримання й очікує обрання йому запобіжного заходу.