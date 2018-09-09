Уточнено кількість жертв кривавої аварії в Одесі (фото)

Поліція повідомила, що особи загиблих в аварії на Фонтанській дорозі встановлено.

Унаслідок ДТП в Одесі при зіткненні двох іномарок 8 вересня четверо осіб були травмовані, серед яких і 31-річна пасажирка автомобіля BMW, двоє перехожих загинули.

Особи загиблих в аварії встановлено. Ними виявилися одеситка, 1962 року народження, та 52-річний чоловік, повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

"Щодо третьої особи, яка нібито померла в кареті швидкої допомоги, інформація не підтвердилася. Наразі вказаний чоловік перебуває у реанімаційному відділенні однієї з лікарень міста", - розповіли правоохоронці.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі ввечері 8 вересня при зіткненні двох іномарок одна з них влетіла на зупинку громадського транспорту. Спочатку повідомлялося, що троє людей загинули. Згодом ЗМІ повідомили, що аварія забрала життя двох людей.

Водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті автомобілі відкинуло в різні боки узбіччя, де в цей час перебували перехожі.

9 вересня вранці стало відомо, що 27-річного водія BMW затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.