Негода залишила без світла 10 населених пунктів Львівщини

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, увечері 23 грудня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру 19-24 м/с) пошкоджено лінії електропередач, що призвело до знеструмлення 10 населених пунктів у Жовківському, Жидачівському та Кам‘янка-Бузькому районах області.

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