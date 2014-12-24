Негода залишила без світла 10 населених пунктів Львівщини
10:58, 24 грудня 2014Суспільство
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На Львівщині внаслідок сильних поривів вітру без електропостачання залишилося 10 населених пунктів у трьох районах області.
Внаслідок сильних поривів вітру знеструмлено 10 населених пунктів / УНІАН
Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, увечері 23 грудня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру 19-24 м/с) пошкоджено лінії електропередач, що призвело до знеструмлення 10 населених пунктів у Жовківському, Жидачівському та Кам‘янка-Бузькому районах області.
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