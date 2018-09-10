Гонщика-душогуба, який в Одесі на зупинці збив людей, взяли під варту (відео)

В Одесі 8 вересня при зіткненні двох іномарок одна з них влетіла на зупинку громадського транспорту, в результаті двоє людей загинули, п'ятеро госпіталізовані.

Водія BMW, підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП в Одесі, взято під варту без права на заставу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"За клопотанням прокуратури Одеської області (прокурор Анатолій Русу, процесуальний керівник у справі за фактом ДТП) взято під варту без права на заставу 27-річного водія BMW, підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП в Одесі 8 вересня", - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, аварія в Одесі сталася 8 вересня близько 21:00. BMW на великій швидкості вискочив на перехрестя на червоне світло, зіткнувся з іншою машиною і вилетів на узбіччя, де стояли перехожі. Від удару на місці загинуло дві людини - 56-річна жінка та 52-річний чоловік, а також шестеро людей отримали травми, у тому числі і водій. Водієм автомобіля, який спровокував ДТП, виявився відомий місцевий вуличний гонщик. Він особливо не постраждав.