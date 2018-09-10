"Дивись, гаде, що ти накоїв!": очевидці розповіли подробиці жахливої ДТП в Одесі

Очевидці аварії в Одесі розповідають, що водія BMW привели на місце ДТП, де лежали загиблі і поранені.

Смертельна ДТП в Одесі на Фонтанській дорозі, яка сталася у суботу ввечері, сколихнула всю країну, викликавши аналогію з харківською трагедією, яку спровокувала Олена Зайцева.

Як розповів очевидець аварії, BMW не зупинилася на червоний сигнал світлофора, у той час як на зелений поїхали інші авто, передають "Вести".

"Загорілося зелене світло, ми почали рух. Зелене світло вже горіло кілька секунд, і тут на свій червоний пролітає машина, а та, яка виїжджає з протилежного боку на зелений, вдаряє її. BMW відкидає і вона збиває людей на пішохідному переході. Пролетівши 150 метрів, зупиняється на трамвайних коліях", — пояснює Денис, який став свідком ДТП.

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За його словами, всі водії одразу зупинилися і, не змовляючись, кинулися хто до потерпілих, хто до водія BMW, який спробував втекти, і від нього пахло алкоголем. "Дівчина-пасажир одразу почала комусь телефонувати і просити, щоб виручали. Свідки затримали водія", — розповідав одразу після аварії Денис.

ЗМІ повідомляють, що люди, які прибігли, побили водія BMW, тому поліція без надання медичної допомоги відмовилася везти його в управління. Очевидці розповідають, що водія "німця" привели на місце аварії, де лежали загиблі і поранені. "Дивись, гаде, що ти накоїв!", — говорили йому люди.

Всі свідки запевняють, що BMW летіла на червоний сигнал світлофора. У поліції це теж підтвердили, додавши, що серед загиблих виявилися 55-річна одеситка та 52-річний чоловік.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі ввечері 8 вересня при зіткненні двох іномарок одна з них влетіла у зупинку громадського транспорту: дві людини загинули, п'ятеро госпіталізовані.

Прокуратура повідомила про підозру водієві BMW.