На Донеччині викрили групу шахраїв, які через банки присвоювали пенсії переселенців

Зловмисники за гроші оформляли пенсійні виплати на ім’я жителів окупованих міст без виїзду на підконтрольну територію України.

Мільйонну шахрайську схему розкрили співробітники управління карного розшуку спільно зі слідчим управлінням поліції Донецької області.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, шахраї отримували доступ до рахунків пенсіонерів через підставних осіб, які виконували роль переселенців, та без відома жертв знімали всі кошти. Аферисти відкривали рахунки навіть на померлих та недієздатних осіб, а також пособників бойовиків. За попередніми оцінками, підозрювані заволоділи бюджетними коштами на кілька мільйонів гривень.

"Жителі окупованої території передавали жінці оригінали своїх паспортів. На їх ім’я, за попередньою змовою з посадовими особами банку, вона оформляла платіжні картки. Для проходження ідентифікації використовували "дублерів" - місцевих пенсіонерів, схожих за зовнішністю на переселенців. "Акторам" платили по 100 гривень", - розповіли правоохоронці.

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Встановлено, що злочинне угрупування діяло на території Слов’янська, Краматорська, Бахмута, Покровська впродовж кількох років. Його «координувала» 31-річна вчителька біології, а в минулому працівниця органів внутрішніх справ, яку звільнили за дисциплінарні порушення.

На даний час всі особи, причетні до шахрайської мережі, встановлені, ініціаторка злочинного бізнесу затримана.

"На сьогодні, незважаючи на відсутність доступу на окуповану територію, встановлені 7 потерпілих, з рахунків яких було викрадено близько півмільйона гривень. Однак є інформація, що постраждалих значно більше. Оперативники встановлюють прізвища потерпілих", - зазначили в поліції.

У координаторки злочинної групи та її помічників вилучено оригінали паспортів громадян, в тому числі осіб, які підозрюються в участі у незаконних збройних формуваннях, чужі банківські картки, записи з номерами рахунків потерпілих.

Підозрювана затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Велика палата Верховного суду України відхилила апеляцію Пенсійного фонду та визнала незаконною практику відмови відділеннями Пенсійного фонду виплачувати пенсії тимчасово переміщеним особам. Верховний суд ухвалив рішення у так званій показовій справі, тому воно буде застосовуватись до всіх подібних позовів переселенців до органів Пенсійного фонду.