Через рік після пожежі в дитячому таборі в Одесі знайшли останки тіл дітей (відео)

На згарищі табору поліцейські поновили слідчі дії.

На згарищі одеського табору "Вікторія", де рік тому в пожежі загинули троє дівчаток, поновили слідчі дії.

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Як повідомляє ТСН, поліція має ідентифікувати, а згодом і поховати останки згорілих тіл, які місяць тому знайшли незалежні експерти. Батьки загиблих вважають це службовою недбалістю, адже зробити все це правоохоронці мали одразу після трагедії. Тож вимагають, аби справу передали до столиці, а винних у її саботуванні покарали.

Ніхто не відповів за те, що вожатих було недостатньо, а дітей поселили в дерев'яні корпуси, які не відповідали нормам пожежної безпеки. Однак найбільше батьків шокувало, що останки загиблих рік пролежали просто неба.

"Настає момент, коли в голові звучить тільки одна фраза: "Дістало!". Ось сьогодні такий момент. Тобто минув рівно рік. Буквально через три тижні після початку розслідування нам вже було зрозуміло, що ніхто толком нічого розслідувати не буде. Розслідування було формальним", - каже член батьківського комітету Гліб Єгоров.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. Внаслідок чого загинуло троє дітей. Ще двоє потрапили до лікарні. Як заявляв генпрокурор Юрій Луценко, до відповідальності в пожежі залучаються заступниця мера, яка мала стежити за технічним станом об'єктів, директор табору, співробітниця, яка відповідала за пожежний стан, а також керівник відділу ДСНС та інспектор, який проводив перевірку. 24 квітня суд виніс перший судовий вирок у справі про пожежу в дитячому таборі "Вікторія". Виховательку закладу, яка відповідала за протипожежну безпеку, засудили до трьох років ув’язнення умовно.