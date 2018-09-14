Соціологи з'ясували головну причину можливих протестів в Україні

А от з акціями протесту на захист громадянських прав та свобод готові виступити менш ніж 20% українців.

Підвищення комунальних тарифів є головною причиною можливих протестів в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві повідомив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, презентуючи результати соціологічного опитування.

“З тих українців, що готові брати участь в мітингах чи акціях протесту, 65% протестуватимуть проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Ще 31,2% готові протестувати проти незадовільних умов життя у їхньому населеному пункті - це нестача дитячих садочків, шкіл, медичних закладів, будівництво та ремонт доріг та інше. 28,6% готові виступати за захист своїх трудових прав та відстоювати право на пенсійне забезпечення. 26,1% вийдуть на мітинги проти корупції. Менш ніж 20% громадян готові виступати з акціями протесту на захист громадянських прав та свобод, за об'єктивне слідство, проти фальсифікації виборів, незаконної забудови, звільнення з роботи у зв'язку із закриттям підприємства та інше”, - зазначив Биченко.

Він додав, що частіше про підвищення тарифів на комунальні послуги згадували жителі півдня (80%) та сходу (73%), тоді як помітно рідше - жителі заходу (55%).

“Натомість на заході України частіше говорили про протести проти корупції в органах влади (38%), тоді як в центрі ця цифра становить 23%, на півдні - 27%, а на сході - 16%”, - наголосив соціолог.

За його словами, для тих респондентів, які готові до участі в акціях соціального протесту, найбільш прийнятними їх формами є участь у виборчій кампанї та збір підписів під колективними закликами.

“Участь у виборчій кампанії як форму соціального протесту обрали 44% тих, хто готовий до участі в акціях протесту, збір підписів під колективними закликами та вимогами - 40% та санкціоновані мітинги і демонстрації - 35%. Натомість готовність до насильницьких форм протестів висловлює менш як 10% із тих, хто готові до протестів”, - додав Биченко.

Соціолог зазначає, що всі вищезгадані акції протесту є цілком можливими, але навряд чи переростуть у довготривалий та масштабний протест.

“Якщо влада не вдасться до насильства, то всі ці акції протесту не переростуть до масштабів третього Майдану”, - резюмував він.

Опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова 16-22 серпня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2019 респондентів віком від 17 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.