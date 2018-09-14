Рівень протестних настроїв серед українців є невисоким - опитування

Майже 68% опитуваних не бачать перспектив масових акцій протесту у своєму місті або вважають їх малоймовірними.

Рівень протестних настроїв серед українців є невисоким.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві повідомив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, презентуючи результати соціологічного опитування, проведеного спільно з Фондом “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва.

“За результатами опитування, рівень протестних настроїв є невисоким. Майже 68% людей не бачать перспектив масових акцій протесту у своєму місті або вважають їх малоймовірними. І лише 4,3% українців впевнені, що такі акції протесту точно відбудуться, і 18,5% вважають, що вони ймовірно можуть статися”, - зазначив Биченко.

За його словами, думка про можливість протестів більш поширена в центральному та східному регіонах, тоді як найменш поширена в південному регіоні. Допускають можливість масових акцій протесту більшою мірою жителі міст, тоді як серед селян настрої більш спокійні.

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“Якщо такі мітинги та демонстрації відбудуться, то обов'язково візьмуть в них участь лише 5,6% опитаних, допускають участь у протестах 18,3% українців, тоді як 37,9% точно не збираються виходити на мітинги, а 26,1% - скоріше за все не вийдуть на мітинг”, - розповів директор соцслужби.

Що стосується можливості виникнення ще одного Майдану протягом 2018 року, то такий варіант, за словами Биченка, допускають лише 3% українців.

Опитивання проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова 16-22 серпня 2018 року в усіх регіонах Україна за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2019 респондентів віком від 17 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.