На Новий рік використання феєрверків заборонено лише в Тернополі

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив член правління Асоціації піротехніків України Дмитро Кучугура.

"Хотілось би зупинитися на тому, що стосується новорічної ночі. По всій Україні всю новорічну ніч стріляти феєрверки можна. Є закон України, де це чітко регламентується", - сказав Кучугура.

Він нагадав, що впродовж року стріляти з феєрверків дозволено тільки до 22:00, але в новорічну ніч - протягом всієї ночі. За його словами, ні Верховна Рада України, ні Кабінет міністрів України не приймали рішень про заборону використання феєрверків по Україні. "Не було прийнято жодного законодавчого акту про заборону проведення феєрверків на території України", - повідомив він.

При цьому Кучугура відзначив, що у зв'язку з проведенням АТО на сході України тільки сім міських рад в різний час ухвалили рішення про заборону використання феєрверків на території міста. До цих міст відносяться Київ, Дніпропетровськ, Черкаси, Тернопіль, Львів, Суми та Чернівці. Але, говорячи про новорічну ніч в цих перелічених містах, він зазначив, що "стріляти феєрверки в цих містах не можна тільки в Тернополі".

Читайте такожАктивісти Львівщини вимагають заборонити святкові салюти у зв’язку з подіями у зоні АТОКучугура пояснив, що в інших 6 містах дія заборони або закінчилась, або окремо приймались рішення, що в новорічну ніч можна використовувати феєрверки у звичайному режимі.

Член правління Асоціації піротехніків додав, що в Києві 4 вересня на три місяці була введена заборона на феєрверки, після чого велися розмови про продовження цієї заборони, але, за його словами, ніяких документів, які б свідчили про те, що термін заборони в столиці продовжили, - не було знайдено.

Окрім того, він торкнувся теми можливих штрафів за використання феєрверків у випадку заборони. "Ми всі знаємо, юристи знають краще за всіх, що міськради не мають права приймати рішення про штрафи, про нові податки і т. д. Тому в жодному рішенні міськрад про це нічого не сказано", - наголосив Кучугура. На його переконання, в такій ситуації існує колізія: коли є заборона, але немає санкції, за якою можна карати за порушення. Він додав, що штрафи можуть приймати тільки центральні органи влади - уряд або парламент, а міліція, у свою чергу, - виписувати протоколи.

Кучугура висловив переконання, що по факту існування заборон, - вони не спрацьовують.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 грудня, Київрада продовжила термін заборони в столиці на влаштування салютів та використання феєрверків до завершення Антитерористичної операції на Донбасі.

За відповідне рішення про продовження в місті дії заборони на феєрверки та салюти проголосували сьогодні 87 депутатів Київради із 103, зареєстрованих у сесійній залі.

Нагадаємо, згідно з рішенням Київради від 4 вересня ц. р., у Києві було на три місяці введено заборону на проведення заходів та видовищ з використанням піротехнічних виробів, зокрема, салютів та феєрверків.

Проекти було підготовлено у зв'язку з тим, що проведення розважальних заходів, що супроводжуються салютами та феєрверками, одночасно з проведенням Антитерористичної операції на сході країни, суперечить нормам суспільної моралі та викликає суспільну напругу.