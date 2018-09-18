Окупанти в ОРЛО змусили місцевих засипати дорожні ями брудом і назвали це "суботником" – журналіст

Блогер зазначає, що, ймовірно, пропагандисти хочуть викликати цією ганьбою почуття "гордості і патріотизму".

У Перевальському районі Луганської області окупанти вивалили на дорогу вантажівку бруду, зігнали місцевих, змусили їх засипати брудом вибоїни і назвали це суботником.

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Як повідомляє журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter, пропагандисти «ЛНР» навіть зняли про це сюжет.

«У Перевальському районі ЛНРівці вивалили на дорогу вантажівку бруду, зігнали місцевих, змусили їх засипати брудом вибоїни і назвали це суботником. Та ще й сюжет про це зняли. Напевно, мається на увазі, що ця ганьба у когось повинна викликати почуття гордості та патріотизму», – йдеться в повідомленні.

У Перевальському районі ЛНРовцы вивалили на дорогу вантажівку бруду, зігнали місцевих, змусили їх засипати брудом вибоїни і назвали це суботником. Та ще й сюжет про це зняли.



Напевно, мається на увазі, що ця ганьба у кого-то повинен викликати почуття гордості та патріотизму pic.twitter.com/5QzgPMEu1r — Денис Казанський (@den_kazansky) 17 вересня 2018 р.

Раніше журналіст Казанський викрив брехню пропагандистів «ДНР» про «вбивцю Захарченка» – ним окупанти назвали затриманого ще в листопаді 2017 року Олександра Погорєлова.