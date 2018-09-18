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Окупанти в ОРЛО змусили місцевих засипати дорожні ями брудом і назвали це "суботником" – журналіст

01:29, 18 вересня 2018
Суспільство
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Ями засипали брудом / скріншот

У Перевальському районі Луганської області окупанти вивалили на дорогу вантажівку бруду, зігнали місцевих, змусили їх засипати брудом вибоїни і назвали це суботником.

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Як повідомляє журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter, пропагандисти «ЛНР» навіть зняли про це сюжет.

«У Перевальському районі ЛНРівці вивалили на дорогу вантажівку бруду, зігнали місцевих, змусили їх засипати брудом вибоїни і назвали це суботником. Та ще й сюжет про це зняли. Напевно, мається на увазі, що ця ганьба у когось повинна викликати почуття гордості та патріотизму», – йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст Казанський викрив брехню пропагандистів «ДНР» про «вбивцю Захарченка» – ним окупанти назвали затриманого ще в листопаді 2017 року Олександра Погорєлова.

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Теги: #ЛНР#пропаганда