За добу бойовики обстріляли територію Луганщини 21 раз

Як сказано в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, бойова агресія терористів «Луганської народної республіки» проти контрольованої Україною території за минулу добу різко зросла - загалом зафіксовано 21 обстріл із зброї різного виду. При цьому бойовики знову застосували системи залпового вогню «Град».

Читайте такожБойовики за ніч 16 разів накривали вогнем позиції сил АТО - штаб«Найгарячішими точками в області сталі населені пункти: Чернухіне, Станиця Луганська і Кримське. У Станиці впродовж учорашнього дня і минулої ночі практично через кожні дві-три години виникали перестрілки з використанням автоматів, великокаліберних кулеметів, гранатометів і мінометів», - відзначив Москаль.

За його словами, бої також ішли поблизу мосту через Сіверський Донець. Ніхто з мирних жителів у результаті не постраждав, об'єкти інфраструктури серйозних пошкоджень не зазнали.

У Чернухіному позиції українських силовиків кілька разів обстріляли з мінометів, а в Кримському вчора вночі і сьогодні вранці бойовики обстріляли околиці селища з автоматичних гранатометів і гладкоствольних гармат. Інформації про руйнування і постраждалих серед мирного населення немає.