Гарбуз, вишня, гранола: новинки густих йогуртів «Галичина»

Молочна компанія «Галичина» випустила нові густі йогурти зі смаками. Густий Карпатський йогурт стане ще кориснішим та ситнішим якщо його доповнити родзинками, насінням гарбуза, злаками, вишнями або змішати з заздалегідь підрум’яненими вівсяними пластівцями. «Галичина» подбала про Ваш сніданок або перекус і випустила три корисних новинки: «Гарбуз - насіння гарбуза - родзинки», «Вишня - злаки» та Карпатський йогурт без цукру з гранолою. Ці продукти доповнили лінійку Карпатських йогуртів зі смаками.

Розширивши йогуртно-кефірну лінійку, компанія подбала про людей, які живуть у швидкому темпі міста і не мають часу для готування сніданку чи перекусу. «Наші технологи розробляли рецептуру, беручи до уваги думку прихильників здорового харчування, людей, які усвідомлено ставляться до того, що споживають. Тому у всій лінійці густих йогуртів зі смаком ми збільшили кількість фруктового наповнювача та зменшили відсоток цукру. Всі ці новинки виготовлені на основі нашого нового Карпатського йогурту», - розповідає Оксана Андрушків, директор з маркетингу молочної компанії «Галичина».

Новинки ТМ «Галичина» стануть улюбленими у людей, які розуміють як вживання кисломолочних продуктів впливає на їхній зовнішній вигляд та самопочуття.

Карпатський йогурт без цукру + гранола

Гранола, яка доповнює Карпатський йогурт, містить клітковину та цільні зерна (що допомагають травленню), надає відчуття ситості та допомагає поліпшити обмін речовин в організмі. До складу граноли входять: вівсяні пластівці, пшеничні пластівці, крихти пшениці, висушений кокосовий сироп.

«Гарбуз - насіння гарбуза - родзинки»

Гарбуз та насіння гарбуза – це продукти, які споживали українці здавна. Останнім часом все більше досліджень вказують на їхній корисний вплив на людський організм. Регулярне вживання йогурту «Гарбуз - насіння гарбуза - родзинки» гарно впливатиме не лише на самопочуття та зовнішній вигляд, але й на настрій.

«Вишня - злаки»

Вишня – ягода, у якій міститься багато корисних вітамінів. Ця ягода поліпшує процеси травлення, обміну речовин та сприяє розщепленню жирів. А у поєднанні з карпатським йогуртом та злаками, які містять велику кількість правильних вуглеводів та клітковини, здатна творити дива.

Зазначимо, для приготування густих йогуртів зі смаками молочна компанія використовує тільки фрукти і ягоди, які ростуть в Україні. Фруктові наповнювачі для йогуртів виготовляють з натуральних фруктів і ягід на спеціальних підприємствах, які мають власні фруктові сади, де вирощують яблука, груші, персик, абрикос, а також поля з полуницею та малиною. Якість та натуральність фруктових наповнювачів підтверджена міжнародними сертифікатами. Тому Карпатський йогурт «Галичина» з наповнювачами є цілком натуральним продуктом, в якому поживна цінність молочної основи (сквашеної йогуртовою закваскою) доповнена вітамінним комплексом фруктів і ягід .