Посли відреагували на заборону фільмів, книг і пісень російською мовою у Львівській області

Посли Канади та Британії в Україні розкритикували заборону російськомовного контенту на Львівщині.

Посол Канади в Україні Роман Ващук і посол Великобританії Джудіт Гоф розкритикували рішення Львівської облради про заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.

"Прийнята у Львівській області заборона в сформульованому вигляді недалека, дискримінаційна і просто безглузда. І я кажу це як носій української мови в діаспорі та послідовний захисник затвердження культурного продукту цією мовою, але також і різноманітності", - написав Ващук у Twitter.

The Lviv oblast ban as formulated is narrow-minded, discriminatory and #justplaindumb. And I say this as a diasporic native speaker of Ukrainian, and consistent advocate of affirmative action for cultural products in that language - but also #diversityhttps://t.co/ywDjnOSUeM — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) September 19, 2018

Його підтримала у своєму Twitter посол Британії в Україні Джудіт Гоф: "Не можу не погодитися. Львівська область, ти можеш бути краще, ніж зараз демонструєш. (Це я кажу як фанат і людина, що вивчає і українську, й російську мови)".

I couldn't agree more. C'mon Lviv oblast, you're better than this... (And I say this as a fan/student of both the Ukrainian and Ukrainian languages) #tolerance#diversityhttps://t.co/ltKULHMMeP — Judith Gough (@JudithGoughFCO) September 19, 2018

Як повідомляв УНІАН, на території Львівської області встановлено заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту. Відповідне рішення увечері 18 вересня на сесії ухвалили депутати Львівської обласної ради.

У проекті рішення зазначається, що обмеження на заборону використання російськомовних пісень, фільмів та іншого російськомовного продукту буде діяти на Львівщині до припинення окупації українських територій.