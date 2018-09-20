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Посли відреагували на заборону фільмів, книг і пісень російською мовою у Львівській області

17:04, 20 вересня 2018
Суспільство
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Посли розкритикували рішення облради / Фото УНІАН

Посол Канади в Україні Роман Ващук і посол Великобританії Джудіт Гоф розкритикували рішення Львівської облради про заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.

"Прийнята у Львівській області заборона в сформульованому вигляді недалека, дискримінаційна і просто безглузда. І я кажу це як носій української мови в діаспорі та послідовний захисник затвердження культурного продукту цією мовою, але також і різноманітності", - написав Ващук у Twitter.

Його підтримала у своєму Twitter посол Британії в Україні Джудіт Гоф: "Не можу не погодитися. Львівська область, ти можеш бути краще, ніж зараз демонструєш. (Це я кажу як фанат і людина, що вивчає і українську, й російську мови)".

Як повідомляв УНІАН, на території Львівської області встановлено заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту. Відповідне рішення увечері 18 вересня на сесії ухвалили депутати Львівської обласної ради.

У проекті рішення зазначається, що обмеження на заборону використання російськомовних пісень, фільмів та іншого російськомовного продукту буде діяти на Львівщині до припинення окупації українських територій.

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Теги: #заборона#російська мова#Львівська область