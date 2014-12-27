За добу у зоні АТО поранені 3 військових
13:05, 27 грудня 2014Суспільство
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За добу у зоні проведення антитерористичної операції не загинув жоден український військовослужбовець, троє отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожСитуація в зоні АТО: за ніч бойовики 10 разів обстріляли силовиків"За минулу добу загиблих немає. Отримали поранення троє військовослужбовців", - сказав Лисенко.
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