За добу у зоні АТО поранені 3 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожСитуація в зоні АТО: за ніч бойовики 10 разів обстріляли силовиків"За минулу добу загиблих немає. Отримали поранення троє військовослужбовців", - сказав Лисенко.