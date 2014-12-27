З полону бойовиків звільнили ще 4 українців

Про це радник заступника міністра оборони Василь Будик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Без обміну забрали чотирьох хлопців. Троє з 80-ї аеромобільної і один цивільний. 118 днів у полоні провели Фарасах Юрій. Козловський Євген. Шевчук Андрій. 103 дні провів у полоні Кураленя Олександр», - написав він.

Читайте такожПорошенко зустрів звільнених з полону військових (фото, відео)Як повідомляв УНІАН, 25 грудня радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що на переговорах у Мінську бойовики погодилися передати 150 полонених українських військових в обмін на своїх 225. Станом на 25 грудня, за даними СБУ, в полоні бойовиків на Донбасі залишалися 684 особи.

Вчора у зоні АТО відбувся обмін полоненими: терористи звільнили 146 українців, ще 4-х мали звільнити сьогодні.