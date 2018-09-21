На роботу на велосипеді: у Києві відбувся флешмоб до Дня без авто (фото)

Захід проходить 7 рік поспіль. Організатори кажуть – кількість велолюбителів зростає. Якби ще будували інфраструктуру. Тому що велодоріжок не вистачає.

На столичному Майдані зібралися сотні велосипедистів щоб влаштувати акцію до завтрашнього дня без авто.

На флешмоб збиралися і поодинці, і командами. Організатори впевнені, що такі зустрічі спонукають все більше людей вибирати велосипед замість автомобіля або маршруток, адже це не тільки корисно для здоров'я, але й економічно, екологічно і весело, пише ICTV.

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Захід проходить 7 рік поспіль. Організатори кажуть – кількість велолюбителів зростає. Якби ще будували інфраструктуру. Тому що велодоріжок не вистачає.

Вже завтра на українських вулицях любителів велосипедів може стати більше. Адже саме 22 вересня у світі відзначають день без авто! Люди кидають свої машини і пересідають на громадський транспорт або велосипед.

В Україні цю традицію також намагаються ввести, але більшість українців поки не готова позбавити себе комфорту. Проте з кожним роком все більше розуміють, що в пробках – байк – це сила.