Керченська переправа знову закрита через шторм

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на сайт Єдиної транспортної дирекції, вантажна і пасажирська лінії закриті до покращення погодних умов.

«Зараз в порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують до 770 легкових і 160 вантажних автомобілів, в порту «Крим» – до 160 легкових і 29 вантажних», – йдеться в повідомленні.

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Довідка. Росія у березні 2014 року анексувала український Крим. Восени, взимку і навесні в Керченській протоці часті шторми, які змушують переривати роботу поромної переправи. Іншого підконтрольного Москві масштабного транспортного зв’язку з Росією окупованого нею Криму не існує.