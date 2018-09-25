На Закарпатті судитимуть жінку, яка продала для жебракування сусідку-інваліда з дитиною

За цю незаконну оборудку жінка отримала $2,5 тис.

Мукачівська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно мешканки міста Мукачево, яку затримали у серпні при спробі продати сусідку-інваліда з дитиною.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області. Як йдеться у повідомленні прокуратури, в ході досудового розслідування встановлено, що 38-річна мешканка міста. Мукачево передала для трудової експлуатації – жебракування – 3-річного хлопчика і його 39-річну матір, інваліда 3-ї групи.

За цю незаконну угоду зловмисниця отримала $2,5 тис.

Після отримання коштів жінку затримали на місці вчинення злочину працівники відділу боротьби з торгівлею людьми Головного управління Нацполіції в області.

Дії підозрюваної кваліфіковані за ч. 1, ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми, або здійснення іншої незаконної угоди щодо людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи та такі ж дії вчинені щодо малолітнього"). «Згідно санкції інкримінованої статті, підозрюваній загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої», – повідомили у прокуратурі.