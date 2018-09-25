Стали відомі дати та особливості проведення ЗНО-2019

У наступному році абітурієнти зможуть скласти тести ЗНО максимально з чотрьох дисциплін.

Український центр оцінювання якості освіти назвав дати сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.

У 2019 році ЗНО проходитиме з 20 травня по 12 липня, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

У наступному році абітурієнти зможуть скласти тести максимально з чотрьох дисциплін. Загалом же майбутні студенти зможуть обирати з 11 предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

Читайте такожЗНО в Україні фінішувало: кожен сьомий абітурієнт його провалив (відео)

Зазначається, що для випускників шкіл результати ЗНО з трьох навчальних предметів буде зараховано як результати державної підсумкової атестації. Вони в обов'язковому порядку мають здати українську мову і літературу, математику або історію України (на вибір учасника) та ще один предмет з переліку.

Варто наголосити, що 2019 року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, а також математики або історії України (на вибір) проходитимуть студенти закладів професійної, вищої освіти, які 2019 року завершать здобуття повної загальної середньої освіти. Таким учасникам результати тестування буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч відмінників, які б набрали рекордний результат по 200 балів з трьох предметів, не було.