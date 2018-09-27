Одеський активіст Устименко впізнав одного з арештованих за підозрою в замаху на нього у червні
Голова одеської організації ВО «Автомайдан» Віталій Устименко, на якого 5 червня поточного року в Одесі стався замах, упізнав одного із заарештованих вчора чоловіків, підозрюваних у нападі.
Про це УНІАН повідомив Устименко.
«Я впевнений, що один з них скоїв на мене напад», - сказав Устименко.
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Активіст не уточнив, кого саме він має на увазі з двох затриманих.
Відповідні процесуальні заходи поки не здійснювалися.
Як повідомляв УНІАН, 5 червня в Одесі зловмисники напали на голову місцевої організації ВО «Автомайдан», телеведучого Віталія Устименка, коли він вийшов з офісу «Громадського телебачення».
До нього підбігли двоє чоловіків спортивної статури і почали бити по голові. Устименко впав на асфальт, після чого йому завдали поранення (імовірно, ножем) у верхню частину стегна.
Устименко часто висловлюється проти забудови узбережжя, історичного центру Одеси і бере участь у відповідних акціях протесту.
25 вересня прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що правоохоронці затримали двох підозрюваних у нападі на Устименка.
26 вересня Київська районний суд Одеси взяв під варту без права на заставу обох підозрюваних у замаху на життя активіста.
Нагадаємо, в лютому цього року Устименко зазнав нападу в приміщенні Солом'янського райсуду Києва, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, який підозрюється в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Устименко був в числі активістів, які виступали проти Труханова.