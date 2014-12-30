ІС: в Донецьку бойовики грабують житлові будинки
Житлові будинки в районах Донецька, безпосередньо прилеглих до лінії протистояння і залишені жителями, піддаються мародерському розграбуванню з боку бойовиків.
Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.
Як зазначає експерт, в ході боротьби за «здобич» між мародерами виникають конфлікти, що супроводжуються перестрілками.
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«Показово, що створена так звана «військова поліція ДНР» - в перших рядах мародерів (ватажки 2-х найбільш великих і активних мародерське груп - саме представники «військової поліції ДНР»). Також останнім часом спостерігається все більш активна участь у мародерстві не тільки місцевих терористів, але і російських найманців. Найбільш мародерів цікавить алкоголь, цінності, одяг, побутова електроніка», - підкреслює Дмитро Тимчук.