ІС: в Донецьку бойовики грабують житлові будинки

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

Як зазначає експерт, в ході боротьби за «здобич» між мародерами виникають конфлікти, що супроводжуються перестрілками.

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«Показово, що створена так звана «військова поліція ДНР» - в перших рядах мародерів (ватажки 2-х найбільш великих і активних мародерське груп - саме представники «військової поліції ДНР»). Також останнім часом спостерігається все більш активна участь у мародерстві не тільки місцевих терористів, але і російських найманців. Найбільш мародерів цікавить алкоголь, цінності, одяг, побутова електроніка», - підкреслює Дмитро Тимчук.