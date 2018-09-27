У центрі Києва розпочалася акція протесту через ігнорування нападів на активістів, поліція перекриває вулиці (фото)

За кордоном поліції вулиці Банковій стоять поліцейські автомобілі відеоспостереження, за ними кілька мікроавтобусів з гратами на вікнах для захисту від каменів, а також кілька вантажних автомобілів військового типу для перевезення людей.

Працівники поліції перекрили вулицю Інститутську з боку Ольгинської з одної сторони та вулицю Банкову з другої.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі поліція виставила кордон на вулиці Інститутській біля перехрестя з вулицею Ольгинською та з іншого боку – на перехресті Інститутської і Шовковичної.

Згідно з інформацією, на перехресті Банкової та Інститутської розпочинається акція «Ніч на Банковій».

Людей, які наразі вертаються з офісів і прямують до метро безперешкодно пропускають, однак тих, хто прямує в зворотньому напрямку в оточений поліцейськими квартал просять показати вміст сумок, наплічників.

Наразі на місці проведення акції: на самому початку вулиці Банкової вже встановлено автомобіль з гучномовцями. Безпосередньо на проїжджій частині Інститутської вже стоїть один намет агітаційного типу "Національного корпусу".

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Також на місці збираються активісти "Національних дружин", "Національного корпусу".

За кордоном поліції вулиці Банкової стоять поліцейські автомобілі відеоспостереження, за ними декілька мікроавтобусів із гратами на вікнах для захисту від каміння, а також декілька вантажних автомобілів військового типу для перевезення людей.

Наразі з імпровізованої трибуни зачитують імена активістів, які прибули на акцію.

Акція відбувається з метою привернути увагу керівництва держави, зокрема президента, до численних фактів нападу на активістів та тому, що силові структури належним чином не розслідують дані злочини.

Довідка УНІАН. 31 липня у Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя громадської активістки Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла було госпіталізовано. Зараз Гандзюк знаходиться на лікуванні у Київському міському опіковому центрі. Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. У справі Гандзюк говориться, що на неї напали на замовлення представників правоохоронних та державних органів - відповідний фрагмент документа опублікував у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За підозрою у скоєнні замаху було затримано п'ять осіб. За даними поліції, керував ними 41-річний житель Херсонської області, колишній учасник АТО, який останнім часом займався громадською діяльністю і є засновником місцевої організації учасників АТО.