У Бердянську в результаті шторму підтоплено 30 будинків

Як повідомили в прес-центрі ДСНС в Запорізькій області, 29 грудня о 23.30 в службу порятунку «101» почали надходити повідомлення про підтоплення будинковолодінь і прохання про допомогу від мешканців приватних будинків по вул. Горького та вул. Свердлова.

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«В результаті поривів південно-західного вітру до 19 м/с утворився потік морської води через дамбу, вода поширилася до 50 м вглиб від берегової лінії. Хвилі дійшли до вулиць Першотравнева, Тищенка, Мічуріна. В результаті близько 30 домоволодінь опинилися в зоні підтоплення», - повідомили в ДСНС в Запорізькій області.

За даними відомства, в район підтоплення виїхала оперативна група Бердянського міського управління ДСНС і насосно-рукавні автомобілі, був також оголошений збір резервного особового складу для відкачування води з будинків. Сьогодні - 30 грудня о 3.50 рівень води спав. В даний час роботи по відкачуванню завершені.

Офіційних даних про розмір завданої стихією шкоди, поки немає.

Крім цього в Якимівському райні Запорізької області в ніч на 30 грудня співробітники ДСНС евакуювали з затоплюваної Федотової коси (курортна зона «Кирилівка» - УНІАН) 7 осіб, у тому числі 1 дитину.

Як повідомили в прес-центрі ДСНС, «29 грудня близько 22.45 через сильні пориви вітру (до 25 м/с ) сталося часткове затоплення Федотової коси. В цей час на розташованій на косі базі відпочинку «Водний світ» перебувало 6 співробітників бази відпочинку і 8-річна дитина».

За даними відомства, люди звернулися на «101» з проханням про допомогу і в район бази відпочинку був направлений черговий караул рятувальників, які за допомогою спецтехніки евакуювали людей в село Азовське - за місцем проживання.

Згідно з даними ДСНС, в результаті пригоди ніхто з людей не постраждав.