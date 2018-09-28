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В Україні створили унікальну зіркову абетку мови жестів (відео)

16:49, 28 вересня 2018
Суспільство
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Одна зірка - популярний співак або шоумен демонструє одну літеру і так весь алфавіт. Видано 16 тисяч таких абеток. І вони з'являться в кожній українській школі.

Тепер усі охочі можуть самостійно вивчити жестову мову

В Україні понад 3 млн людей, що не чують. З них жестовою мовою розмовляє 250 тисяч. Організатори проекту кажуть, що створили абетку, щоб і інші почали розуміти і чути нечуючих. Для цього достатньо вивчити буквально декілька фраз, щоб людина з вадами слуху почувалася комфортною та повноцінною. 

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Теги: #мова жестів