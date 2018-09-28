Російські спецслужби намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні через кримінальні кола на Запоріжжі - СБУ

Спецслужба встановила, що деякі представники російських кримінальних кіл координують діяльність організованих угруповань у Мелітопольському, Бердянському і Приморському районах, які причетні до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

Співробітники Служби безпеки України блокували у Запорізькій області спроби спецслужб країни-агресора дестабілізувати ситуацію в Україні через кримінальні угруповання, які підконтрольні "злодіям в законі" з Російської Федерації.

Як йдеться у повідомленні на сайті СБУ, оперативники спецслужби встановили, що деякі представники російських кримінальних кіл координують діяльність організованих угруповань у Мелітопольському, Бердянському і Приморському районах, які причетні до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

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"За задумом російських спецслужб, "злодії в законі" через підконтрольні в Україні банди мали б загострити криміногенну обстановку, зокрема, через скоєння резонансних злочинів для дестабілізації ситуації в регіоні", - йдеться у дописі.

Так, під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у помешканнях фігурантів справи реактивну протитанкову гранату РПГ-22, два автомати Калашникова, три гранати Ф-1, три револьвери, пістолет Макарова, сім бронежилетів, велику кількість набоїв різного калібру та незареєстровану автоматичну і мисливську зброю невстановленого зразка.

Також виявлено телефони, комп’ютерну техніку з матеріалами, які підтверджують зв’язок зловмисників із представниками РФ, і документи терористичної організації "ДНР".

"Вилучені предмети передано на експертизу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення десяти фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину. Спецоперація з викриття організованих угруповань проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури", - додали у СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня у Бердянську Запорізької області застрелили активіста, колишнього учасника АТО (позивний «Сармат») Віталія Олешка.

Один з підозрюваних у вбивстві зізнався у скоєному та вказав на замовника.