Філарет розповів про ймовірність силового протистояння після отримання автокефалії

Філарет зазначив, що українська армія і український народ вже показали, що вони можуть захистити свою землю.

Після надання Україні томосу про автокефалію не виключені провокації з боку Росії, але для української церкви важливо провести всі мирно і без насильства.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет.

"Протистоянь хоче Москва, вона їх вигадує навіть там, де їх не існує. Тому не виключено, що будуть провокації щодо Собору. Але наша мета – провести все мирно, вільно, без насильства. Для нас це принципова позиція, тому що нам важливо зберегти державу. Розбрат у церкві – розбрат у державі. А ми хочемо об'єднувати українське суспільство", - розповів Філарет.

Він зазначив, що якщо якийсь прихід не захоче переходити в єдину церкву, то змушувати його ніхто не буде.

"Нам краще потерпіти, але насилля не проявляти. Тому якщо якийсь прихід не захоче переходити в єдину церкву – будь ласка, залишайтеся в Російській церкві, це ваше право, ми не претендуємо", - зазначив патріарх.

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Відповідаючи на питання про те, як не допустити того, щоб протистояння поставило під удар не тільки мир у країні, але й керованість країною як таку, Філарет зазначив, що українська армія і український народ вже показали, що вони можуть захистити свою землю.

"Якщо Росія застосує силу, то знайдеться і відповідна сила. Українська армія і український народ вже показали, що вони можуть захистити свою землю. Росія і хотіла б, наприклад, просунутися на Донбасі, але не виходить. Крім того, цього не допустять США, Європа і весь демократичний світ. Вони не дозволять створити нову Російську імперію. Це дестабілізація в світі, це ворожнеча між Європою, Америкою та Росією. Думаю, в Європі та США політики все розуміють і не допустять того, щоб Росія підкорила Україну. І сама Україна в змозі себе захистити", - зазначив предстоятель УПЦ КП.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня у Стамбулі завершився великий архієрейський Собор. Українське питання на ньому було головним. Ієрархи були проінформовані про рішення патріарха Варфоломія щодо наміру дати Україні автокефалію і не висловлювали принципових заперечень. Тож, далі - остаточне ухвалення докуметів на Священному синоді. Ймовірно, це станеться вже у жовтні.

Зокрема, Архієрейський собор вирішив, що Константинополь може надавати автокефалію , яка про це просить, без згоди інших церков.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій заявив, що він та ієрархи Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України.

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27 липня було оприлюднено послання вселенського патріарха Варфоломія, в якому він наголосив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

31 серпня у Стамбулі глава Російської православної церкви Кирил зустрівся зі вселенським патріархом Варфоломієм. За підсумками зустрічі глава РПЦ Кирило заявив, що жодна православна церква не може ухвалювати рішення, які суперечать позиції іншої православної церкви. Предстоятель РПЦ визнав, що з часу останньої зустрічі з патріархом Варфоломієм «багато чого сталося в житті наших церков, і вся ситуація у світі дуже змінилася». Кирил охарактеризував діалог як «розмову між двома братами», і заявив, що було обговорено «всі проблеми, які стоять на порядку денному».

У свою чергу прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря з посиланням на грекомовне видання Оrthodoxia.info повідомив, що патріарх Варфоломій сповістив Кирила про ухвалення рішення проголосити Українську автокефальну церкву.