Помер Роман Карцев: біографія, найвідоміші номери та ролі актора

Сьогодні, 2 жовтня, помер відомий одесит Роман Карцев.

Роман Карцев (справжнє ім'я Роман Кац) народився в 1939 році в Одесі в єврейській родині. Під час Другої світової війни жив з родиною в Тирасполі (Молдова) і в Омську (Росія). Після закінчення війни вся сім'я повернулася до Одеси.

Творчий шлях Романа Карцева

На початку 1960-х років Карцев переїхав до Ленінграда, де почав працювати в Театрі мініатюр Аркадія Райкіна. Саме там було прийнято рішення виступати під псевдонімом Карцев. Пізніше переїхав до Ленінграда і товариш Карцева - Михайло Жванецький.

Велику популярність Карцев здобув, виступаючи в дуеті з Віктором Ільченком в жанрі естрадної репризи. Тексти для дуету писав Жванецький.

У 1969 році Карцев разом з Ільченком і Жванецьким повернулися до Одеси, де вони організували театр мініатюр. Взагалі актор ніколи не забував про рідне місто, і безліч його виступів присвячені Одесі.

В кінці 1970-х друзі перебираються до Москви. Тут Карцев працював в Московському театрі мініатюр, а пізніше в театрі Михайла Жванецького.

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Після смерті в 1992 році свого партнера по сцені, Карцев починає виступати з моноспектаклями. Як соло-артист брав участь у постановках "Моя Одеса" (пам'яті Віктора Ільченка), "Зал очікування".

З 1975 року Карцев починає зніматися в кіно.

Де знімався Карцев

Найбільше актор запам'ятався ролями у фільмах "Собаче серце", "Небеса обітовані", "Старі шкапи" та "Майстер і Маргарита".

У "Собачому серці" Карцев блискуче виконав роль глави домка товариша Швондера. "Ми до вас професор, і ось у якій справі", - фраза героя Карцева, що стала крилатою.

У фільмі Ельдара Рязанова "Старі шкапи" Карцев зіграв епізодичну роль театрального адміністратора Йосипа Лазовського.

Також Карцев знявся у відомій екранізації роману Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита", зігравши там дядька Берліоза Максиміліана Андрійовича.

Останньою роботою Карцева в кіно стала роль одеського таксиста у фільмі "У стилі Jazz".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, Роман Карцев помер у віці 79 років.