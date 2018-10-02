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У новому листі від Сенцова немає нічого доброго - український продюсер

15:31, 02 жовтня 2018
Суспільство
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Ілюстрація  \ REUTERS

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов написав листа українському продюсеру Ганні Паленчук, яка працює над постановкою його п'єси.

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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. "Отримала листа від Олега: Про себе не пишу. Нічого доброго немає", - цитує листа Паленчук.

Вона додала, що лист датований 30 вересня.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова у Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Його утримують в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан здоров'я Сенцова задовільний.

18 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №9040 щодо звернення до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. Відповідну заяву підтримали 245 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі. Лауреата Нобелівської премії миру 5 жовтня оголосить Норвезький Нобелівський комітет.

28 вересня у прес-службі управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що Сенцова вивезли з колонії до міської лікарні на додаткове обстеження й отримання консультацій. З огляду на результати проведеного обстеження, Сенцову здійснили «корекцію лікування», запевняли у прес-службі. Також на сайті відомства було розміщено фото режисера.

Того ж дня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що російська сторона стверджує, що стан здоров'я Сенцова стабільний, але офіційного висновку консиліуму лікарів не надає.

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Новина в сюжеті: Голодування Сенцова
Теги: #обмін#Олег Сенцов