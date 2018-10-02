Торги за Сенцова: чи можуть режисера обміняти на трьох росіян, засуджених у США

Головною умовою для повернення Олега Сенцова на територію України є видача Росії її громадян, засуджених у США. Йдеться про Віктора Бута і Костянтина Ярошенка, а також Марію Бутіну, яка перебуває під арештом. Таку інформацію оприлюднила «Новая газета» з посиланням на власні джерела, наближені до перемовин про обмін полоненими.

Чи можна взагалі довіряти інформації про таку вимогу Росії, яку опублікувала «Новая газета» з посиланням на власні джерела? Я особисто не можу це ніяк перевірити, тому що немає посилання навіть на сферу, звідки вони отримали ці дані. Проте часом «власні джерела» – це серйозно. «Новая газета» ніби не грішила фейковими вкидами. Тому я і кажу, як є – я не знаю. Але думаю, що певне джерело вони справді мають. Тільки цікаво розуміти рівень цього джерела.

Якщо це було зондування ґрунту Росією, воно могло відбутися навіть таким чином, що спочатку цей варіант озвучили не офіційно американцям, а тихо скинули через нібито витік інформації журналістам. І з цього моменту почалося певне придивляння до такого сценарію.

Але те, що інформація запущена з боку російських спецслужб, офіційного Кремля – я навіть не сумніваюся.

Головною умовою для повернення Олега Сенцова на територію України є видача Росії її громадян, засуджених у США

«Новая газета» має авторитет, але я підозрюю, що насправді це може виявитися не інформацією про реальну передачу позиції Сполученим Штатам, а саме вкидом, щоб така пропозиція пролунала.

Якби така вимога висувалася Києву, і саме в українських в’язницях перебували такі росіяни, висловивши обурення щодо запитів та апетитів Росії, ми би все-таки пішли на такий обмін – аби тільки визволити з російської тюрми Олега Сенцова.

Але у Сполучених Штатів дещо інша арифметика.

Чи готові американці в цілому йти на якісь обміни, пов’язані з особою Сенцова? Думаю, що так. Штати добре знають, що таке Росія, що таке Україна, знають, що на території України йде війна. Американці чомусь це розуміють навіть краще, ніж європейці. Серед останніх більшість і досі думає, що в Україні йде внутрішній конфлікт. Натомість в Америці люди усвідомлюють, що у нас зовсім не внутрішній конфлікт.

Втім, на деталях у США розуміються тільки представники вищих політичних еліт, та й то, вузьке коло. Так, зокрема, людей, які так знають ситуацію в Україні, на такому рівні, як Курт Волкер, можна порахувати на пальцях двох рук. Тому дуже непросто буде переконати простих американців у необхідності такого політичного рішення.

Чи готові американці в цілому йти на якісь обміни, пов’язані з особою Сенцова? Думаю, що так. Штати добре знають, що таке Росія, що таке Україна, знають, що на території України йде війна

Друга проблема в тому, що йдеться про трьох російських злочинців, яких утримують США. Американці, як правило, не практикують нерівноцінних за кількістю людей обмінів. Для них стандартна ситуація – обмін 1:1. Росіяни прекрасно знають, що іншого варіанту, окрім як 1:1, вони з Америкою не зможуть навіть обговорювати.

Третє - Америці пропонується видати людей, які визнані злочинцями проти США. Нехай Бут і продавав зброю не безпосередньо якимось там командос, які вбивають американських солдатів, та це значення не має. Він організовував незаконну торгівлю зброєю, тож у США це сприймають як загрозу своїй безпеці. Незаконний ринок зброї вони розглядають так: рано чи пізно ця зброя почне стріляти в американців.

Тому переконати Штати в тому, що вони мають віддати людину, яку вони довго шукали, ловили, нарешті затримали, буде непросто. Адже американці прекрасно розуміють: якщо вони віддадуть цю людину Росії, вона не сидітиме там у тюрмі за скоєні злочини, хоча вони за російським законодавством є кримінальними. Ба більше, ця людина отримає можливість, якщо не безпосередньо їздити по світу й організовувати збройні афери, то бути координатором подібних дій знову, з усіма своїми зв’язками й контактами.

Друга проблема в тому, що йдеться про трьох російських злочинців, яких утримують США

В американському істеблішменті дуже добре розуміють, хто такий Бут, і він є дуже знаковим для США. Тому американців ще треба переконати в тому, що обмін такого злочинця на Олега Сенцова (про якого вони у переважній своїй більшості не знають) є рівноцінним…

Загалом у мене враження, що Росія, маючи постійний міжнародний пресинг у питанні Сенцова, розуміючи, що вона доводить людину до стану, близького до смерті, починає шукати варіанти переговорів. Але поки що висуваються завідома нереальні умови. Можливо, це робиться навмисно – вимагати більше, аби отримати хоч частину з цього – хоча б Бута. Але поки що все це виглядає дуже далеким від реалізації.

Тарас Чорновіл, політичний аналітик, колишній народний депутат України