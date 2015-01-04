Вибух цистерни на Одеській залізниці визнали терактом

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС на Одеській залізниці, за фактом вибуху, що призвів до розливу газойлю на станції «Одеса-Пересип», відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (теракт) КК України.

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Розслідування, кваліфіковані за даною статтею Кримінального кодексу, є прерогативою СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня о 2.15 до чергової частини управління з лінійного відділу станції «Одеса-Головна» надійшло повідомлення від чергової про те, що на станції «Одеса-Пересип» машиніст електровозу виявив на 4-й колії під вагоном-цистерною розлив вантажу - газойлю. Витік газойлю стався через отвір, який знаходилося нижче від середини 66-тонного вагона-цистерни.

Встановлено, що характер отвору в цистерні має вибухову природу; вибух стався у результаті детонації вибухового пристрою - конденсованої речовини, тип якої встановлюється.