Обвалення прольоту Кримського моста: з'явилися нові подробиці

Окупанти почали стискати терміни проведення робіт, що призвело до спрощення правил їхнього проведення.

Обвалення прольоту Кримського моста було зумовлено прискоренням темпів будівництва і спрощенням правил проведення робіт.

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При цьому було проігноровано "розкріплення прольоту", а в результаті пориву вітру "домкрат просів, там буквально пара сантиметрів, але через те, що проліт не був закріплений, його хитнуло і цього вистачило для зриву з упору", наводить слова джерела, знайомого з ситуацією блогер під ніком RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Як планували, вийти на грудень з укладанням ЖД шляхів вже не вийде. Частково їх укладатимуть вручну", - повідомляє блогер з посиланням на джерела.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі показали нові фото зруйнованої частини Кримського мосту. Листи заліза на мосту, на які був встановлений домкрат, не були закріплені між собою і з основною конструкцією. У підсумку домкрат змістився в бік, що і стало причиною обвалення.