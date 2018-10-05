У мережі показали нові фото зруйнованої частини Кримського моста

Листи заліза на мосту, на які був встановлений домкрат, не були закріплені між собою і з основною конструкцією. У підсумку домкрат змістився в бік, що і стало причиною обвалення.

Стали відомі нові подробиці інциденту з частиною Кримського мосту, яка звалилася в море. Обвалення могло бути викликано звичайною халатністю монтувальників.

Фото елементів моста, що впали, опублікувала кримський блогер RoksolanaToday&Крим.

Як з'ясувалося, листи заліза на мосту, на які був встановлений домкрат, не були закріплені між собою і з основною конструкцією. У підсумку домкрат змістився в бік, що і стало причиною обвалення. Офіційно інцидент списали на технічну несправність домкрата.

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Тепер російські будівельники та інженери думають над тим, як підняти проліт, пишуть "Дні.ру".

Будівельники кажуть, що для підйому прольоту потрібні, як мінімум, два плавучих крана, яким треба буде не просто підняти важку конструкцію, але спочатку перевернути її в повітрі. Тут потрібна ювелірна майстерність кранівників.

Якщо інженери з'ясують, що проліт пошкоджений, то доведеться замінити його на новий.

Як повідомляв УНІАН, проліт залізничної частини Кримського моста вчора з'їхав у воду при монтажі конструкцій.