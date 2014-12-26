У Севастополі триває боротьба між окупантами і багатоповерхівкою: будинок витримав уже два вибухи

Передбачалося, що після вибуху будівля завалиться, але цього не сталося, пише Севастопольська газета.

У підсумку обвалилися тільки нижні п'ять поверхів, будинок осів і нахилився. Пил накрив район мису Кришталевий. У народі висотку вже прозвали севастопольською Пізанською вежею.

О 12:25 за Києвом стався другий вибух - також безрезультатно. Планується третій.

В інтернет-обговореннях невдалого підриву севастопольці жартують, що будівлю ще можна полагодити, якщо обмотати її синьою ізострічкою і докласти подорожник. Пропонують також для завершення операції обв'язати будівлю тросом і смикати трактором. «І це ще шпалери не поклеїли!» - зауважив один з учасників дискусії.

Читайте такожФСБ відбирає квартири в Криму у сімей українських військовихРайон поки оточений. Операцію проводила московська фірма «Альфа Экспедишн Демайнинг», що спеціалізується на послугах у сфері ведення вибухових робіт при валці будівель і споруд. Напередодні операції всі жителі району були евакуйовані.

Як пише Крим.Реалії, 11 травня 2014 року виконувач обов'язків «губернатора» Севастополя Сергій Меняйло підписав розпорядження №90 «Про знесення об'єкта незавершеного будівництва за адресою: вул. Капітанська, 12».

Як сказано в розпорядженні, згідно з довідкою від 18 квітня 2014 року, поданою прокуратурою Севастополя за результатами перевірки додержання вимог містобудівного та земельного законодавства при будівництві об'єкта по вул. Капітанська, 12, виконання робіт на об'єкті проведено з грубими порушеннями чинного законодавства, вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, проектних рішень, умов і обмежень забудови земельних ділянок.

У зв'язку з тим, що допущені при будівництві порушення загрожують життю і здоров'ю громадян, об'єкт незавершеного будівництва за адресою: вул. Капітанська, 12 наказано знести.

Перший вибух

Другий вибух