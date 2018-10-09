Почався Синод, який може вирішити долю української автокефалії (відео)

Питання надання автокефалії церкві в Україні буде розглянуто на засіданні Синоду Константинопольського патріархату

У вівторок, 9 жовтня, у Стамбулі розпочинається триденний Синод Вселенського патріархату, який може вирішити долю надання Томосу щодо автокефалії української православної церкви.

Читайте такожЧастина архієреїв УПЦ МП також звернулася до Варфоломія з проханням надати автокефалію – Парубій

Вселенський патріархат не розголошує свій порядок денний, Синод відбуватиметься за зачиненими дверима, проте очікується розгляд питання щодо надання Томосу про автокефалію українською православної церкви, передає "Прямий".

Наразі єдина офіційна інформація від Константинопольського патріархату - засідання Синоду розпочалося о 10.00 за київським часом 9 жовтня.

Довідка УНІАН. 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

17 вересня глава держави зустрівся з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським, які заявили про готовність до плідної співпраці і вже призначили кілька зустрічей з представниками релігійних організацій в Україні.

30 вересня предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що томос про автокефалію української церкви отримає новий глава української церкви, якого має обрати об'єднуючий собор з числа архієреїв УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та певної частини архієреїв УПЦ Московського патріархату.