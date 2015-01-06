Військова прокуратура почала розслідування трагічної ДТП в зоні АТО

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

За даними ГПУ, розслідування проводиться за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації машин).

На цей час установлено, що внаслідок цієї трагічної події загинуло 13 та поранено ще 17 військовослужбовців.

Причини та обставини пригоди встановлюються.

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Керівництвом Генеральної прокуратури України хід слідства взято під особистий контроль.

У ГПУ нагадали, що 5 січня близько 19-00 год на відрізку траси Київ-Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули та отримали травми військовослужбовці Національної гвардії України.