Кількість загиблих у ДТП в зоні АТО бійців Нацгвардії зросла до 13 - ЗМІ

09:26, 06 січня 2015
Суспільство
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Вночі через отримані в аварії, у якій зіткнулись військові автомобілі КРаЗ та автобус, травми помер ще один боєць.

112.ua

Про це повідомляє hromadske.tv.

«Вночі через отримані травми помер ще один боєць. Таким чином всього в аварії загинуло 13 військових», - повідомляє видання.

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Раніше повідомлялось, що в зоні проведення антитерористичної операції зіткнулись військові автомобілі КРаЗ та автобус. Загинули бійці батальйону Національної гвардії імені Кульчицького, які їхали на ротацію.

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ДТП сталася біля села Міньківка, в Донецькій області. Як повідомляє прес-служба Національної гвардії, аварія сталася через погані погодні умови.

Поранених повезли до лікарні в Артемівську. За даними харківських волонтерів привезли 11 бійців батальйону. В одного з військових - перелом спини. У Харкові всі бажаючі вже зранку здають кров.

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