Кількість загиблих у ДТП в зоні АТО бійців Нацгвардії зросла до 13 - ЗМІ

Про це повідомляє hromadske.tv.

«Вночі через отримані травми помер ще один боєць. Таким чином всього в аварії загинуло 13 військових», - повідомляє видання.

Читайте такожПостраждалим у ДТП бійцям терміново потрібна кров

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення антитерористичної операції зіткнулись військові автомобілі КРаЗ та автобус. Загинули бійці батальйону Національної гвардії імені Кульчицького, які їхали на ротацію.

ДТП сталася біля села Міньківка, в Донецькій області. Як повідомляє прес-служба Національної гвардії, аварія сталася через погані погодні умови.

Поранених повезли до лікарні в Артемівську. За даними харківських волонтерів привезли 11 бійців батальйону. В одного з військових - перелом спини. У Харкові всі бажаючі вже зранку здають кров.