Кривава ДТП у Харкові: обвинуваченій Зайцевій викликали швидку прямо в суді

Зайцевій стало погано після того, як її адвокат Юлія Козир зачитала перелік травм, отриманих нею в результаті інших ДТП у минулому.

На засіданні Київського районного суду Харкова, де у вівторок, 9 жовтня, розглядали справу про смертельну аварію на Сумській, обвинуваченій Олени Зайцевій викликали швидку.

Зайцевій стало погано після того, як її адвокат Юлія Козир зачитала перелік травм, отриманих Зайцевою в результаті інших ДТП у минулому. Про це повідомляє KHARKIV Today.

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Всі медичні довідки Козир попросила суддю прикріпити до розгляду справи.

Оскільки Зайцева поскаржилася на погіршення самопочуття і їй викликали швидку, суддя оголосив у засіданні перерву.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова сталася ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg, в результаті якого загинули п'ять осіб. Ще одна дівчина через тиждень померла в реанімації.