Під будівлю МВС прийшли десятки людей з вимогою розслідувати напади на активістів (фото, відео)

Останній напад стався сьогодні вночі у Борисполі.

Кілька десятків мітингувальників зібралися під будівлею міністерства внутрішніх справ з вимогою розслідувати напади на активістів.

Останній напад стався сьогодні вночі у Борисполі Київської області, де невідомі кинули гранату у вікно квартири координатора організації С14 Сергія Мазура, розташованої на другому поверсі будинку.

Внаслідок вибуху постраждав 61-річний батько Мазура. Він перебуває в лікарні. Поліція кваліфікувала вибух як замах на вбивство.