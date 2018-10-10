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Під будівлю МВС прийшли десятки людей з вимогою розслідувати напади на активістів (фото, відео)

13:37, 10 жовтня 2018
Суспільство
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Від МВС вимагають розслідувати напади на активістів / фото УНІАН

Останній напад стався сьогодні вночі у Борисполі Київської області, де невідомі кинули гранату у вікно квартири координатора організації С14 Сергія Мазура, розташованої на другому поверсі будинку.

Внаслідок вибуху постраждав 61-річний батько Мазура. Він перебуває в лікарні. Поліція кваліфікувала вибух як замах на вбивство.

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Теги: #МВС#активісти