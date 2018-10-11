В Одесі затримали росіянина-учасника зухвалого пограбування ломбарду в Києві і вбивства охоронця

12 серпня у Києві троє осіб пограбували ювелірний магазин-ломбард і застрелили охоронця.

В Одесі працівники карного розшуку київської поліції затримали громадянина Росії, одного з учасників розбійного нападу на ювелірний магазин-ломбард у Києві в серпні цього року.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив начальник Головного управління Національної поліції України у Києві Андрій Крищенко.

"Карний розшук поліції Києва затримав одного із нападників на ювелірний магазин: тоді зловмисники смертельно поранили охоронця. Затримали розбійника в Одесі. Це – громадянин Росії. Його доставили в Київ, оголосили підозру і він перебуває під вартою", - написав Крищенко.

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За його словами, оперативні співробітники та слідчі працюють над встановленням інших учасників цього злочину.

Також Крищенко повідомив, що в рамках розслідування цього злочину вже проведено 20 обшуків.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня у Києві на вулиці Щербакова троє осіб пограбували ювелірний магазин-ломбард і застрелили охоронця.

Поліція за допомогою свідків встановила, що троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрелили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і зникли на темно-синьому автомобілі Peugeot в напрямку станції метро «Нивки».

В результаті нападу охоронець, в якого стріляли, від отриманих травм помер.

Автомобіль, на якому зникли нападники, поліцейські знайшли підпаленим на території гаражного кооперативу.

За фактом пограбування магазину було відкрито кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.