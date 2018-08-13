Стали відомі подробиці зухвалого пограбування ювелірного магазину в Києві (відео)
У неділю, 12 серпня, озброєна банда пограбувала ломбард-магазин за адресою вулиця Щербаківського, 45 і застрелила охоронця, а потім зникла на авто Peugeot.
Читайте такожНа Одещині схопили грабіжників харківської ювелірки (фото, відео)
Як розповів свідок інциденту, він чув близько п'яти пострілів. А інший очевидець додав, що стріляли з різної зброї - це було чутно.
За попередніми даними, вбитий охоронець - 1961 року народження.
Автомобіль Peugeot 307 синього кольору, на якому злочинці втекли, знайшли спаленим на вулиці Івана Нечуя-Левицького, повідомляє Інформатор.
Зловмисники спалили машину і зникли з місця. Поліція виявила в авто упаковки від ювелірних виробів, а також пістолет і автомат.
За попередніми даними, з цієї зброї застрелили охоронця ювелірного магазину-ломбарду на Нивках.
Злочинці все ще перебувають у розшуку.
Нагадаємо, близько 20:00 три людини в масках увірвалися в магазин-ломбард за адресою вулиця Щербаківського, 45. Вони вбили охоронця і винесли коштовності й гроші.