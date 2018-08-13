Стали відомі подробиці зухвалого пограбування ювелірного магазину в Києві (відео)

Автомобіль Peugeot 307 синього кольору, на якому злочинці втекли, знайшли спаленим.

У неділю, 12 серпня, озброєна банда пограбувала ломбард-магазин за адресою вулиця Щербаківського, 45 і застрелила охоронця, а потім зникла на авто Peugeot.

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Як розповів свідок інциденту, він чув близько п'яти пострілів. А інший очевидець додав, що стріляли з різної зброї - це було чутно.

За попередніми даними, вбитий охоронець - 1961 року народження.

Автомобіль Peugeot 307 синього кольору, на якому злочинці втекли, знайшли спаленим на вулиці Івана Нечуя-Левицького, повідомляє Інформатор.

Зловмисники спалили машину і зникли з місця. Поліція виявила в авто упаковки від ювелірних виробів, а також пістолет і автомат.

За попередніми даними, з цієї зброї застрелили охоронця ювелірного магазину-ломбарду на Нивках.

Злочинці все ще перебувають у розшуку.

Нагадаємо, близько 20:00 три людини в масках увірвалися в магазин-ломбард за адресою вулиця Щербаківського, 45. Вони вбили охоронця і винесли коштовності й гроші.