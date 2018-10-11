Активіста Майдану Коцюбу вбили пострілом в голову з сектора від Жовтневого палацу до готелю "Україна" - суд

Сьогодні на засіданні Святошинського райсуду Києва у справі проти п’ятьох екс-”беркутівців” між адвокатами обвинувачуваних та прокурором і захисником потерпілих виникла суперечка стосовно сектора стрілянини, внаслідок якої 20 лютого 2014 року загинув учасник Революції гідності Віталій Коцюба.

Героя Небесної сотні Віталія Коцюбу вбили пострілом у голову із сектора, межі якого проходять від Жовтневого палацу до готелю “Україна”.

Читайте такожОбвинувачуваний у розгоні студентського Майдану «екс-беркутівець» працює помічником депутата Дейдея

Як передає кореспондент УНІАН, це було встановлено сьогодні на засіданні Святошинського райсуду Києва з розгляду справи проти п’ятьох екс-«беркутівців», обвинувачених у масових розстрілах активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

Слід зазначити, що адвокати обвинувачуваних наполягали, що ще у 2014 році брат загиблого Микола Коцюба під час досудового розслідування заявив, що бачив снайперів на 5-6 поверхах готелю “Україна” та на балконі Жовтневого палацу. Виходячи з цього, адвокати заявили, що їхні підзахисні та правоохоронці в цілому не причетні до вбивства Коцюби.

Своєю чергою прокурор Яніс Сімонов наголосив, що на відео, яке було продемонстровано у суді, чітко видно, що постаті у чорній уніформі стріляють з-за колон Жовтневого палацу в напрямку протестувальників, які знаходяться за декілька десятків метрів від них, і в той час, як з автомата одного з правоохоронців з’являється полум’я, падає протестувальник, який ідентифікований як Коцюба.

Адвокати ж обвинувачуваних заявили, що з даного відео не можна зробити висновків, про які говорить прокурор.

Стосовно сектора стрілянини, то, за даними експертизи, він є досить широким, але в цілому співпадає з дислокацією так званої «чорної роти» «Беркуту»: від алеї біля Жовтневого палацу до кута будівлі готелю “Україна”.

У коментарі журналістам після судового засідання Сімонов заявив, що прокуратура надала суду беззаперечні докази, що «чорна рота» «Беркуту» безпосередньо причетна до розстрілу Коцюби.

«О 9.10 він отримав поранення в голову і помер на місці. Відповідно, у цей час біля Жовтневого палацу перебувала рота «Беркуту», тобто ті сумнозвісні особи у чорній формі з жовтими пов’язками», - додав прокурор.

Також Сімонов повідомив, що суду залишилось ще допитати п’ятьох потерпілих, після чого суд розпочне допити свідків.

Крім того, Сімонов прокоментував слова брата загиблого Коцюби, який дав різні свідчення під час досудового розслідування і в суді стосовно снайперів у вікнах готелю та у Жовтневому палаці.

“Наскільки я зрозумів і як пояснив потерпілий, він нібито бачив силуети снайперів, але зброю в руках не бачив, лише зі слів інших осіб чув, що нібито стріляють снайпери”, - сказав прокурор.

Як підкреслив Сімонов, наполягання адвокатів обвинувачуваних на тому, що Коцюбу застрелили з готелю “Україна” або Жовтневого палацу, не витримує критики: “Спочатку вони казали, що стріляли з консерваторії, потім змінили свою позицію і казали про стрільбу з Головпоштамту. Ми вважаємо, що якби стріляли з Жовтневого або з “України”, то у потерпілого був би інший раневий канал, а у зв’язку з тим, що він має напрямок спереду назад і зверху вниз при положенні тіла, яке ми бачимо на відео, то це не можливо”.

Наступне засідання суду призначено на 16 жовтня (початок об 11.30), планується допит потерпілого.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в Генпрокуратурі заявили про завершення розслідування й направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.

Станом на лютий 2018 року слідством встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва.