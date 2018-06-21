Суд встановив факт убивства екс-"беркутівцем" із "чорної роти" активіста Євромайдану

Святошинський райсуд Києва дослідив два епізоди у справі проти 5 колишніх військовослужбовців спецпідрозділу МВС "Беркут" стосовно вбивств активістів Майдану Максима Шимка та Георгія Арутюняна, які загинули 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Суд встановив факт убивства 20 лютого 2014 року екс-«беркутівцем» Сергієм Зінченком Героя Небесної сотні Максима Шимка.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Святошинський райсуд Києва дослідив два епізоди у справі проти п’ятьох колишніх військовослужбовців спецпідрозділу МВС «Беркут» стосовно вбивств активістів Майдану Шимка та Георгія Арутюняна, які загинули 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Арутюнян отримав смертельне вогнепальне поранення із гладкоствольної помпової рушниці, такої, що була на озброєнні у «беркутівців», які стояли вище «майданівців» по вулиці Інститутській та вели по них вогонь.

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Суд встановив, що Арутюнян загинув о 8.59. Картеч завдала йому смертельного поранення. Цю картеч було вилучено з тіла активіста, її ідентифікували як таку, що випущена з гладкоствольної помпової рушниці.

Другий епізод - вбивство Шимка. Він загинув навпроти готелю «Україна» по вул. Інститутській з правого боку. Куля потрапила Шимку у шию. З його тіла було вилучено фрагменти цієї кулі, оскільки ще до того вона пройшла через якусь тверду перешкоду і частково зруйнувалася. Однак, незважаючи на це, експерти ідентифікували кулю: вона була випущена з вогнепальної зброї калібром 7,62 мм. Автомат, з якої була випущена куля, належав одному з обвинувачених «беркутівців» - Зінченку.

Крім того, експертиза встановила, що Шимко отримав поранення з правого боку, тобто звідти, де перебувала так звана «чорна рота» спецпідрозділу МВС «Беркут».

Як зазначив у коментарі журналістам прокурор у справі Яніс Сімонов, особливістю сьогоднішнього судового слідства є те, що вперше встановлено безпосередньо причетність Зінченка до вбивства учасника Революції гідності.

Також прокурор додав, що в Арутюняна стріляв інший підрозділ «Беркуту», бійці якого були одягнуті у синю форму та бронежилети. За словами Сімонова, слідству відомо, що це за підрозділ, однак сьогодні його назва не розголошуватиметься.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в Генпрокуратурі заявили про завершення розслідування й направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.