Завтра в Україну прийде різке потепління і дощі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, за інформацією Гідрометцентру, 9-10 січня в Україні очікуються складні погодні умови: різке потепління, мокрий сніг з переходом в дощ. У західних, північних та центральних областях на дорогах сильна ожеледиця.

У зв’язку з цим ДАІ звертає увагу як водіїв, так і пішоходів на необхідність бути особливо уважними.

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Зокрема, за таких погодних умов водіям потрібно неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху. «Будьте обачливі при проїзді мостів та естакад, відмовтеся від ризикованих маневрувань, ні в якому випадку не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції», - закликає ДАІ водіїв.

Також пішоходи повинні подбати про власну безпеку. Враховуючи ожеледь, потрібно рухатися тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки у встановлених для цього місцях, не виходити на проїзну частину прямо перед автомобілем – водій просто не встигне загальмувати, зазначає ДАІ.