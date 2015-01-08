Прикордонники затримали "поліцейського ДНР"
14:54, 08 січня 2015Суспільство
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Триває робота українських прикордонників щодо запобігання спроб терористичних актів.
REUTERS
Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.
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«Під час перевірки рейсового автобуса «Донецьк - Олександрівка», був затриманий громадянин України, який був одягнений у бронежилет, мав при собі гранату «РГ-42» і посвідчення бандформування «поліція ДНР», - йдеться в повідомленні.
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