Прикордонники затримали "поліцейського ДНР"

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

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«Під час перевірки рейсового автобуса «Донецьк - Олександрівка», був затриманий громадянин України, який був одягнений у бронежилет, мав при собі гранату «РГ-42» і посвідчення бандформування «поліція ДНР», - йдеться в повідомленні.